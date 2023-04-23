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Эксперты объяснили появление седины сбоями в работе стволовых клеток

Никита Худяков
Общество
Эксперты объяснили появление седины сбоями в работе стволовых клеток
Фото: Pexels

Цвет волос зависит главным образом от количества и распределения пигмента меланина в волосах. Об этом рассказали эксперты в журнале Nature.

Меланин запасается и синтезируется в специальных клетках — меланоцитах, расположенных в волосяных фолликулах. Сами меланоциты образуются из стволовых клеток. У многих людей процесс нарушается из-за стресса, возраста или при генетической предрасположенности. Исследователи выяснили, что стволовые клетки теряют подвижность и не превращаются в меланоциты.

Профессор Рональд Перельман совместно с коллегами изучили поведение стволовых клеток. Оказалось, что они перемещаются в разные части волосяного фолликула, однако иногда стволовые клетки остаются в определенной области фолликула, что приводит к прекращению нормального развития, передает Planet Today.

Появление седины — это естественный процесс старения. С возрастом пигментные клетки, которые придают волосам цвет, медленно отмирают. Однако в некоторых случаях внезапное поседение может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

Здоровье Исследования седина
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