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Ежи, лягушки и летучие мыши начали просыпаться на природных территориях столицы

Никита Худяков
Город
Ежи, лягушки и летучие мыши начали просыпаться на природных территориях столицы
Фото: официальный сайт мэра Москвы

Зимой на природных территориях столицы можно встретить около 20 видов зверей, весной фауна заметно оживляется — из спячки выходят лягушки, насекомые, ежи, летучие мыши и другие животные. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Всего в лесопарках и парках столицы обитает около 40 видов зверей, 11 видов земноводных, шесть видов пресмыкающихся и три тысячи видов беспозвоночных.

Так, специалисты Мосприроды увидели проснувшихся насекомых на всех природных территориях столицы. В природно-исторических парках «Москворецкий» и «Битцевский лес» появились травяные лягушки, а в природно-историческом парке «Измайлово» — остромордые лягушки. Совсем скоро горожане смогут увидеть ежей и тритонов, а последними из спячки выйдут змеи и орешниковые сони, передает официальный сайт мэра Москвы.

На природных территориях Москвы обитает более 270 видов птиц, и многие из них уже вернулись в столицу с зимовки в теплых краях. Они уже начали вить свои гнезда.

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