Ретроралли с участием около 100 машин завершилось в Москве

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В Москве завершилось ретроралли «Столица». Соревнования прошли в воскресенье, 23 апреля.

В заезде участвовали около 100 автомобилей. Среди них были как представители отечественного автопрома («Волги», «Москвичи», «Жигули»), так и иностранного (Rolls Royce, Bentley, Mercedes, Porsche, Jaguar).

Участникам предлагалось преодолеть дистанцию около 70 километров. Заезд стартовал с Пушкинской набережной в Парке Горького и завершился на площади Промышленности на ВДНХ.

Ретроралли стало первым соревнованием, запланированным в рамках восьмого сезона кубка Российской автомобильной федерации по ралли на классических автомобилях, передает агентство городских новостей «Москва».

Парад трамваев планируется провести в столице в День московского транспорта. Последний раз парад ретротранспорта прошел в столице на Чистопрудном бульваре в июне прошлого года.

Тогда мероприятие посетили более 100 тысяч граждан. На параде были представлены трамваи разных поколений, а также машины из Музея транспорта Москвы и Музея гаража особого назначения ФСО России.