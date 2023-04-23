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Ретроралли с участием около 100 машин завершилось в Москве

Евгений Силаев
Город
Ретроралли с участием около 100 машин завершилось в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Москве завершилось ретроралли «Столица». Соревнования прошли в воскресенье, 23 апреля.

В заезде участвовали около 100 автомобилей. Среди них были как представители отечественного автопрома («Волги», «Москвичи», «Жигули»), так и иностранного (Rolls Royce, Bentley, Mercedes, Porsche, Jaguar).

Участникам предлагалось преодолеть дистанцию около 70 километров. Заезд стартовал с Пушкинской набережной в Парке Горького и завершился на площади Промышленности на ВДНХ.

Ретроралли стало первым соревнованием, запланированным в рамках восьмого сезона кубка Российской автомобильной федерации по ралли на классических автомобилях, передает агентство городских новостей «Москва».

Парад трамваев планируется провести в столице в День московского транспорта. Последний раз парад ретротранспорта прошел в столице на Чистопрудном бульваре в июне прошлого года.

Тогда мероприятие посетили более 100 тысяч граждан. На параде были представлены трамваи разных поколений, а также машины из Музея транспорта Москвы и Музея гаража особого назначения ФСО России.

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