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Восемь участков в ТиНАО освободили от незаконных построек для размещения новых торговых точек

Евгений Силаев
Город
Восемь участков в ТиНАО освободили от незаконных построек для размещения новых торговых точек
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Госинспекция по недвижимости подготовила список из восьми участков в ТиНАО, освобожденных от незаконных построек. Их задействуют под размещение торговых объектов. Список был направлен префектуру Новой Москвы. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Освободившиеся территории включат в «схему размещения». В дальнейшем участки будут благоустроены, после чего на них могут появиться разнообразные объекты, в том числе торговые.

— Свободные от самостроя территории мы вовлекаем в хозяйственный оборот. По результатам работы специалисты инспекции подготовили список из восьми участков в ТиНАО, которые можно использовать под размещение нестационарных торговых объектов. Ранее здесь располагались самовольные постройки и незаконно осуществлялась коммерческая деятельность. В настоящее время территории освобождены, и у предпринимателей появилась возможность открыть торговые объекты на законных основаниях, — рассказал Бобров.

Чтобы заявить о своих намерениях и открыть торговую точку предприниматели могут обратиться в Управление по вопросам торговли и услуг Префектуры ТиНАО.

Начальник Госинспекции по недвижимости отметил, что в поселке Щапово на месте снесенного самостроя появился продуктовый павильон. Остальные участки расположились в деревне Жуковка, поселке Фабрики, селе Богоявление, деревне Руднево, в селе Кленово, у хутора Ильичевка и в Щербинке.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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