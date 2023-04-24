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«Если бы продавал мандарины на базаре, то же самое бы было?»: экс-жена Меладзе высказалась о Джанабаевой

Лейла Алиева
Общество
«Если бы продавал мандарины на базаре, то же самое бы было?»: экс-жена Меладзе высказалась о Джанабаевой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Бывшая супруга Валерия Меладзе Ирина рассказала о его романе с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. По ее мнению, певица преследовала корыстные цели.

— Для чего он ей понадобился? Понятно для чего… Все время возникает вопрос: «Если бы стоял Валерий Меладзе и продавал мандарины на базаре, интересно, то же самое бы было?» — отметила экс-супруга артиста в интервью «Новым русским сенсациям» на НТВ.

Долгое время Меладзе не мог определиться, с кем он хочет остаться. В итоге певец решил пожить один, однако Ирина не выдержала и решила поговорить с Джанабаевой. Она позвонила сопернице и предложила встретиться, однако артистка ответила решительным отказом.

В июне прошлого года стало известно, что Вера Брежнева и Константин Меладзе разошлись после семи лет брака. По словам украинской блогерши Алены Жужи, о разрыве свидетельствуют публикации певицы в социальных сетях. Можно заметить, что большинство фотографий с Константином Меладзе исчезли из ее аккаунтов.

Кроме того, певица активно критикует Россию, тогда как супруг старается сохранять нейтралитет.

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