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Овчинский: В Москве начали выпускать импортозамещающие системы вентиляции

Полина Французова
Город
Овчинский: В Москве начали выпускать импортозамещающие системы вентиляции
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Столичный производитель — «Фабрика Вентиляции ГалВент» — приступил к производству импортозамещающих систем вентиляции диаметром 80 миллиметров. До этого поставками подобной продукции занималась европейская компания, покинувшая российский рынок. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Стремление заводов и фабрик создавать альтернативу импортным товарам стало одним из факторов продолжающегося роста обрабатывающей промышленности города.

— Столичный производитель приступил к выпуску систем вентиляции малого диаметра. Чаще всего покупателям доступны изделия диаметром от 100 миллиметров, в то время как московский завод освоил производство труб, отводов и прочих деталей диаметром 80 миллиметров, — рассказал Овчинский.

Использование систем вентиляции малого диаметра позволяет сэкономить до двух сантиметров подпотолочного пространства при их установке за натяжным и подвесным потолком и встраивать их в стены домов, строящихся по блочной технологии. Они могут применяться не только в многоэтажных, но и в малоэтажных, а также частных домах.

Как отметили на заводе, предприятие поставило перед собой амбициозную цель: полностью заменить импортную вентиляционную продукцию диаметром 80 миллиметров с помощью собственного производства.

— В начале этого года конструкторский отдел компании в кратчайшие сроки разработал и испытал новую технологию. Сейчас системы вентиляции поставляются на рынок и пользуются повышенным спросом, — отметил генеральный директор компании Кирилл Прахов.

Ранее город выделил предприятию в аренду без торгов участок на юго-востоке столицы для строительства завода по выпуску вентиляционного оборудования в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

Владислав Овчинский Москва Заводы
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