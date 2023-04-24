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Умер экс-глава Федерации лыжных гонок России Анатолий Акентьев

Лейла Алиева
Общество
Умер экс-глава Федерации лыжных гонок России Анатолий Акентьев
Фото: cska.ru / Официальный сайт центрального спортивного клуба армии

Почетный вице-президент Международной федерации лыжного спорта и сноубординга и бывший глава Федерации лыжных гонок России Анатолий Акентьев скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ФЛГР.

— Федерация лыжных гонок России с глубоким прискорбием сообщает о том, что 23 апреля 2023 года скоропостижно скончался Анатолий Васильевич Акентьев, — говорится в сообщении.

Член президиума ФЛГР Сергей Крянин рассказал ТАСС, что причиной смерти экс-спортсмена могла стать пневмония, вызванная ковидом.

Анатолий Акентьев являлся многократным чемпионом СССР, заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером. Также он принимал участие в Олимпийских играх 1968 года. В период с 1996 по 2004 год он возглавлял Федерацию лыжных гонок РФ.

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