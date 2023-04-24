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«Газпромнефть — СМ» поддержала федеральную экологическую акцию «Всероссийский субботник»

Михаил Петров
Общество
«Газпромнефть — СМ» поддержала федеральную экологическую акцию «Всероссийский субботник»
Фото: Екатерина Беляева

Волонтеры Московского завода компании «Газпромнефть — смазочные материалы» подготовили к летнему сезону городской пляж и помогли благоустроить один из центральных скверов подмосковного Фрязино. Совместно с муниципальными службами сотрудники предприятия провели уборку территории рядом с крупнейшим водоемом города, а также обновили инфраструктуру популярных прогулочных зон. Благоустройство общественных пространств Фрязино прошло в рамках масштабной федеральной акции «Всероссийский субботник» и стало очередным этапом эколого-просветительского проекта компании в Московской области.

Волонтеры завода привели в порядок и очистили от накопившегося за зимний период мусора прибрежную полосу озера Большого — единственную городскую зону пляжного отдыха, которую в летний сезон посещают сотни жителей Фрязино. Во время субботника сотрудники завода также облагородили территорию еще одного популярного места для прогулок и занятий спортом — сквера «Сказка» — и вместе с учениками детской школы искусств Фрязино развесили в парке скворечники, которые школьники изготовили на одном из экологических уроков в марте этого года.

— Забота о природе родного региона — одно из приоритетных направлений волонтерских программ предприятия. Наши сотрудники регулярно проводят образовательные мероприятия в учебных учреждениях Фрязино, а сегодня на собственном примере показали, насколько важно быть неравнодушным и заботиться об экологии своего города и региона, — отметил директор Московского завода смазочных материалов Рустам Улимаев.

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