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Банк «Санкт-Петербург» упростил для предпринимателей пользование бизнес-картой

Михаил Петров
Общество
Банк «Санкт-Петербург» упростил для предпринимателей пользование бизнес-картой
Фото: Freepik

Банк «Санкт-Петербург» расширил возможности управления бизнес-картами. Сегодня корпоративные карты банка выпускаются без предустановленного ПИН-кода. Установить или сменить ПИН-код клиент может самостоятельно — помимо банкоматов банка, в интернет-банке, а теперь еще и в мобильном банке. Приложение позволяет установить ПИН-код меньше, чем за одну минуту.

— Сегодня наш банк предлагает бизнесу технологии, которые делают карты удобнее в использовании. Теперь для установки или смены ПИН-кода по карте нет необходимости посещать офис банка, это можно сделать в режиме онлайн в своем мобильном телефоне, — рассказал директор департамента продуктов корпоративного бизнеса банка Дмитрий Туманский.

По его словам, бизнес-карты банка — это комфортное и безопасное управление финансами компании. Они могут использоваться как удобный инструмент оплаты хозяйственных, представительских, командировочных и любых других бизнес-расходов компании. Это инструмент еще и выгодный — по всем покупкам по бизнес-карте предпринимателям возвращается кешбэк.

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