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Приметы и советы

Работающий на мошенников курьер вернул деньги жительнице севера Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Работающий на мошенников курьер вернул деньги жительнице севера Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Мужчина, работавший на группу телефонных мошенников, заподозрил неладное и вернул пожилой жительнице севера столицы деньги. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по САО в понедельник, 24 апреля.

По данным ведомства, аферисты позвонили 94-летней москвичке и сообщили, что ее дочь стала виновницей серьезного ДТП. Для того чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, мошенники потребовали от бабушки 200 тысяч рублей.

Пенсионерка передала необходимую сумму прибывшему курьеру. После того как мужчина ушел, она заподозрила неладное и обратилась в полицию. Однако искать подельника мошенников не пришлось: через некоторое время мужчина осознал, что работает на преступников, и вернулся к жертве, чтобы отдать ей деньги. По его словам, он часто слышал о подобных схемах в СМИ.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции поблагодарили сознательного гражданина.

Не все подельники аферистов показывают подобную сознательность. Так, 30-летний мужчина помог телефонным мошенникам похитить у столичной пенсионерки 300 тысяч рублей. Злоумышленники убедили 83-летнюю жительницу Москвы выбросить сумму в пакете из окна.

Москва Полиция МВД Мошенничество Северный административный округ (САО)
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