Мероприятия в честь Недели святых Жен-мироносиц пройдут в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, улица Рогожский Посёлок, 3 Карта всех событий

С 29 апреля по 1 мая в Рогожской слободе при поддержке московского департамента национальной политики и межрегиональных связей Русская Православная старообрядческая Церковь проведет праздничные мероприятия в Неделю святых Жен-мироносиц.

Традиционно празднования собирают не только старообрядцев со всей России. Их посещают широкие слои культурной и научной общественности, а также интересующиеся древнерусскими церковными и культурными традициями москвичи.

Празднование включает большой крестный ход, ярмарку народных промыслов старообрядческих приходов России, культурно-развлекательную программу для детей в русских народных традициях.

Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы поддерживает праздничные мероприятия Недели святых Жен-мироносиц в течение последних 10 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на площадках благотворительного фестиваля «Пасхальный дар» побывали 450 тысяч человек. Москвичи и туристы увидели спектакли и концерты, организованные благотворительными фондами, а также смогли купить сувениры в пасхальной тематике.