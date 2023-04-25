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Ефимов: Москва выпустит зеленые облигации для населения

Евгений Силаев
Город
Ефимов: Москва выпустит зеленые облигации для населения
Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Правительство Москвы выпустит зеленые облигации, которые позволят населению инвестировать в экологические проекты. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Размещение облигаций запланировано на май этого года. Приобрести их можно будет на платформе Московской биржи «Финуслуги».

— Объем облигаций, предложенных к размещению, составит два миллиарда рублей, а срок их обращения — два года. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал. Процентную ставку по облигациям определят перед началом размещения исходя из рыночной конъюнктуры, — рассказал Ефимов.

Отмечается, что покупка зеленых облигаций не приводит к риску потери средств. Это связано с тем, что они не торгуются на бирже, а значит, не станут дешевле. При этом в случае досрочного возвращения хозяин получит прибыль за весь период использования.

В 2021 году Москва выпустила зеленые облигации на 70 миллиардов рублей. Средства от них направили на закупку электробусов и строительство Большой кольцевой линии метро. Интерес к покупке облигаций проявили и физические лица, что побудило столичные власти выпустить зеленые облигации для населения.

Также Ефимов сообщил, что столичное правительство одобрило льготные кредиты на 6,6 миллиарда рублей для трех пищевых предприятий. Кроме того, в 2022 году Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выделил столичному производителю заем на пять лет в размере 100 миллионов рублей.

Экология облигации Владимир Ефимов
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