Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актриса Оксана Акиньшина подала в суд на своего супруга, продюсера Арчила Геловани. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает mk.ru.

Отмечается, что Геловани и Акиньшина на текущий момент официально не оформили развод. Иск актрисы к мужу был подан в Пресненский суд Москвы.

На текущий момент актриса состоит в отношениях с Данилой Козловским. Об их романе стали писать в 2020 году после выхода фильма «Чернобыль». Звездная пара скрывает его и не публикует общих фотографий. Несмотря на это, их заметили осенью 2022 года на отдыхе в Турции.

За Геловани Акиньшина замужем с 2012 года. У супругов двое детей, говорится в материале.

В марте Козловский вместе с артисткой Оксаной Акиньшиной вернулся из США, где проживает бывшая возлюбленная актера Ольга Зуева с их общей дочерью Одой-Валентиной. Вскоре после этого Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации армии России. Он также обвинил актера в том, что он якобы сбежал из России в США.

В ответ на это актер заявил, что у него нет второго гражданства, а в Соединенных Штатах живет только его дочь. Козловский также напомнил, что он часто участвует в благотворительных концертах, а работает только в России. Артист заявил, что доносы, ненависть к другим и «охота на ведьм» не имеют никакого отношения к патриотизму.