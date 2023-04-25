Владислав Овчинский: С начала года московский производитель изготовил порядка 60 роботизированных систем

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики

Московская компания произвела в этом году около 60 роботизированных систем для автоматизации производственных процессов на промышленных предприятиях. Это в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Повысить эффективность труда своих предприятий, совершенствовать и развивать их, а также внедрять инновационные разработки помогает системная поддержка со стороны города.

— Так, столичная компания «Технорэд» занимается изготовлением роботизированных систем для автоматизации производственных процессов на промышленных предприятиях. С начала года она выпустила около 60 изделий, что в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — рассказал Владислав Овчинский.

Компания была основана в 2019 году. Она специализируется на разработке и производстве роботизированных систем для автоматизации производственных процессов в различных отраслях промышленности. В прошлом году ей удалось увеличить объем производства роботизированных систем на 275 процентов по сравнению с 2021 годом и произвести около 150 таких изделий. По итогам 2023 года планируется увеличить этот показатель вдвое.

Автоматизация позволяет увеличивать производительность, снижать количество брака, повышать качество продукции, а также сокращать затраты на ее изготовление. Благодаря этому промышленники Москвы могут улучшить свои показатели и быть конкурентоспособными не только на российском, но и на мировом рынках.

Наши промышленные роботы в среднем снижают себестоимость продукции на 35 процентов, на 10 процентов сокращают долю брака и увеличивают объем производства компании до трех раз. На данный момент на 148 предприятиях России используются наши роботизированные системы, 45 из которых расположены в Москве и области, — рассказал основатель и генеральный директор предприятия Артем Лукин.

Компания постоянно расширяет географию присутствия на рынке и увеличивает число компаний, использующих их продукцию. Продукция компании востребована не только на российском рынке — товары активно экспортируются в другие страны СНГ, в планах — выход на рынок дружественных государств.

На достигнутом предприятие останавливаться не собирается, например, в марте 2023 года предприятие внедрило роботизированного оператора станка в работу одного из заводов в Челябинской области. В рамках данного проекта был полностью автоматизирован процесс обработки двух токарных станков с ЧПУ, изготавливающих пять серийных деталей различных размеров. Благодаря этому производительность участка выросла на восемь процентов, а брак по причине человеческого фактора исчез полностью.