Рафик Загрутдинов: Мост через затон Новинки сдадут этой осенью

Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

Москва, затон Новинки Карта всех событий

Во вторник, 25 апреля, руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов осмотрел ход работ на мосту через затон Новинки. Запустить искусственное сооружение на юге столицы намерены осенью этого года.

Мост в развивающемся микрорайоне ЗИЛ готов на 85 процентов. Он свяжет набережную Марка Шагала с проектируемым проездом № 4062 и станет частью магистральной улицы. Благодаря предстоящему вводу повысится транспортная доступность динамично развивающегося района.

— Мост через затон Новинки обеспечит транспортную доступность новых жилых кварталов на территории бывшей промзоны, а также свяжет строящуюся Симоновскую набережную с районом Южнопортовый, что позволит разгрузить Третье транспортное кольцо, Варшавское шоссе и проспект Андропова, — подчеркнул Рафик Загрутдинов.

На сегодня мост через затон Новинки является одним из самых протяженных среди строящихся в столице. Его длина составит 615 метров, ширина — 26 метров. Предусмотрено по две полосы движения в каждую сторону и пешеходные тротуары по бокам. В рамках проекта также ведется устройство подъездной дороги длиной более километра.

Мост состоит из пролетных строений двух типов: железобетонные размещены со стороны берегов, а металлические — над водной гладью.

— Строительство моста ведется без остановки навигации в затоне Новинки, — подчеркнул Рафик Загрутдинов.

Помимо моста, в районе ЗИЛ строятся и проектируются дороги. Уже сдано 20 километров дорог внутри жилых кварталов.

— Еще 17 километров дорог построят на территории бывшего завода ЗИЛ. Развитие территорий бывших промзон предполагает комплексный подход — параллельно с жилищем на таких площадках возводится и вся необходимая социальная инфраструктура, а также дороги. Необходимо включать новые кварталы в общегородскую транспортную сеть. Это позволит улучшить транспортное обслуживание формируемых здесь жилых районов, а также «вписать» площадку в ткань города, — озвучил данные глава департамента строительства.