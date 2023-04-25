Петербуржцы оценили новую модель транспортного обслуживания

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Большая часть петербуржцев заметила изменения, которые принесло внедрение новой модели транспортного обслуживания. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Петербургским дневником» и «Единой картой петербуржца».

Выяснилось, что более половины горожан (59 процентов) знают об изменениях в работе транспорта в Петербурге. При этом 23 процента опрошенных отметили, что не заметили серьезных изменений.

23 процента респондентов считают наиболее положительным моментом перехода на новую модель появление нового пересадочного тарифа. Каждый пятый (20 процентов) отметил улучшение транспортной доступности, появление новых маршрутов. Девятнадцать процентов опрошенных одобряют переход на бескондукторную систему оплаты проезда. Три процента заметили обновление остановочных комплексов.

В Петербурге может появиться налог на электросамокаты. Компании, предоставляющие услуги по аренде электросамокатов, могут обязать платить налоги. С таким предложением выступил депутат петербургского ЗакСа Павел Иткин, передает ФАН.

На заводе СВАРЗ в цехе ПАО «КАМАЗ» уже собрали новые 40 электробусов, которые в ближайшее время начнут курсировать в столице. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.