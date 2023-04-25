Эксперты назвали стоимость туров по России на майские праздники

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Туроператоры рассказали, куда можно отправиться на майские праздники и сколько стоят такие путешествия, купленные в последний момент. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что выбор программ не очень большой, а цены не самые маленькие, однако варианты все еще есть. Так, есть возможность отправиться в Сочи. Номер на двоих в четырехзвездочном отеле на две ночи обойдется в сумму от четырех тысяч рублей. Кроме того, придется отдельно докупать билеты.

Также можно поехать в четырехзвездочный отель в Кавминводы за десять тысяч рублей, а за 13–17 тысяч отправиться в Сибирь или по городам Центральной России. Тур в Калининград обойдется от 13,3 тысячи рублей за двоих на две ночи.

Стоимость путевок в Казань составит 33 тысячи рублей, а в Дагестан — 50 тысяч рублей. Трехдневная поездка по Золотому кольцу будет стоить в районе 34,8 тысячи рублей, говорится на сайте АТОР.

Также стали известны самые популярные направления для летнего отпуска у россиян: Крым, Сочи и Алтай. Как сообщает SuperJob, только четыре процента россиян готовы поехать в зарубежные страны.