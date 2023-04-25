Умер известный американский певец Гарри Белафонте

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Актер, певец и общественный деятель Гарри Белафонте скончался на 97-м году жизни. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщило издание New York Times, ссылаясь на представителя артиста Кена Саншайна.

Причиной смерти Белафонте стала хроническая сердечная недостаточность. Он умер в своей квартире на Манхэттене.

Гарольд Джордж Белафонте родился 1 марта 1927 года в Нью-Йорке в семье иммигрантов из Вест-Индии. В 50-х годах прошлого столетия, когда расовая сегрегация была еще широко распространена в Соединенных Штатах, он вошел в высший эшелон шоу-бизнеса, что тогда стало историческим феноменом.

Широкую популярность Белафонте приобрел в 1956 году с выходом пластинки Calypso. В работе были записаны две песни с островов Тринидад и Тобаго — Banana Boat Song и Farewell to Jamaica. Белафонте был соратником борца за права человека Мартина Лютера Кинга, поддерживал движение за равноправие гражданских прав цветного населения США. Получил две премии «Грэмми» — в 1960-м и 1965-м.