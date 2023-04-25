Организаторы Уимблдона заявили о подписании декларации о нейтральности теннисистами из РФ

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Несколько российских и белорусских теннисистов подписали декларацию о нейтральности ради участия в Уимблдонском турнире. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщила исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон.

Она напомнила, что для участия в турнире представители России и Белоруссии должны подписать соответствующую декларацию о нейтральности до истечения срока подачи заявки на турнир. По ее словам, желающие выполнить это условие уже есть.

— Я не буду делиться подробностями о том, кто это уже сделал, но ряд игроков уже подписали документ. Мы выслушали отзывы спортсменов за прошлый год, и они сказали, что хотели иметь возможность подписать декларацию. Они полностью понимают, на что они подписываются, — рассказала Болтон, чьи слова приводит Reuters.

При этом российские представители официально не подтвердили этих сведений.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) объявил о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдоне в этом году. Для этого им нужно выступать в нейтральном статусе и выполнить несколько условий.

Так, согласно предписанию, российским и белорусским атлетам во время проведения турнира будет запрещено выражать поддержку спецоперации на Украине. Кроме того, до состязаний не допустят спортсменов, которые получают финансовую поддержку от России и Белоруссии, включая спонсорство со стороны компаний, находящихся под контролем правительств стран.