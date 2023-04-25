Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Организаторы Уимблдона заявили о подписании декларации о нейтральности теннисистами из РФ

Евгений Силаев
В мире
Организаторы Уимблдона заявили о подписании декларации о нейтральности теннисистами из РФ
Фото: Unsplash

Несколько российских и белорусских теннисистов подписали декларацию о нейтральности ради участия в Уимблдонском турнире. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщила исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон.

Она напомнила, что для участия в турнире представители России и Белоруссии должны подписать соответствующую декларацию о нейтральности до истечения срока подачи заявки на турнир. По ее словам, желающие выполнить это условие уже есть.

— Я не буду делиться подробностями о том, кто это уже сделал, но ряд игроков уже подписали документ. Мы выслушали отзывы спортсменов за прошлый год, и они сказали, что хотели иметь возможность подписать декларацию. Они полностью понимают, на что они подписываются, — рассказала Болтон, чьи слова приводит Reuters.

При этом российские представители официально не подтвердили этих сведений.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) объявил о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдоне в этом году. Для этого им нужно выступать в нейтральном статусе и выполнить несколько условий.

Так, согласно предписанию, российским и белорусским атлетам во время проведения турнира будет запрещено выражать поддержку спецоперации на Украине. Кроме того, до состязаний не допустят спортсменов, которые получают финансовую поддержку от России и Белоруссии, включая спонсорство со стороны компаний, находящихся под контролем правительств стран.

Белоруссия Россия Теннис
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте