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Депутат Верховного совета Хакасии Иванов погиб в зоне спецоперации

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Депутат Верховного совета Хакасии Иванов погиб в зоне спецоперации
Фото: patriarchia.ru

Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов, служивший добровольцем в зоне специальной военной операции на Украине, погиб. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил глава республики Валентин Коновалов.

По его словам, Иванов отправился в зону выполнения боевых задач в феврале этого года.

— Лично знал Дмитрия Анатольевича как честного, искреннего и принципиального человека. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, — добавил Коновалов.

Отмечается, что 46-летний Иванов был избран в Верховный совет в 2018 году. Депутат входил в состав комитета парламента Хакасии по местному самоуправлению, общественным объединениям и межнациональным отношениям. У него остались вдова и пятеро детей, передает ТАСС.

В феврале друг и коллега Иванова по Верховному совету Петр Синьков объяснил причину отправления депутата в зону СВО. По его словам, это связано с военной карьерой парламентария. Он принимал участие в чеченской кампании и решил, что его боевой опыт может спасти жизни молодых соотечественников, передает информационное агентство «Хакасия».

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