Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Полибин рассказал, кому нужно привиться от кори

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Роман Полибин, главный внештатный эпидемиолог Минздрава, рассказал о планируемых мерах по «подчищающей» иммунизации населения от различных инфекций. Он предупредил о возможной опасности снижения популяционного иммунитета к коклюшу и полиомиелиту.

По словам Полибина, в рамках этой иммунизации сначала будут прививать детей и взрослых до 35 лет, которые не болели корью, не были привиты или ставили прививки только однократно, а также тех, у кого нет сведений о прививках. В эту категорию также входят кочевники, переселенцы и мигранты.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже сообщала о заболеваемости корью в 44 регионах страны, именно поэтому и запланирована иммунизация от этого заболевания, пишет РБК.

Полибин напомнил о том, что в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, каждый ребенок должен получить две прививки от кори (в 12 месяцев и одну ревакцинацию в 6 лет), чтобы защитить его на всю жизнь.

Те, кто получил только одну прививку, подлежат однократному введению вакцины, а не привитым или тем, у кого нет данных о прививках, могут рекомендоваться две прививки.Особенный приоритет будут иметь люди в возрасте до 55 лет, относящиеся к группам риска и работающие в условиях, способствующих распространению инфекции (например, работники медицинских организаций, образования, торговли, транспорта и других сфер).

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что стремительное распространение кори связано с отказом граждан от прохождения вакцинации. По его словам, многие родители зачастую принимают решение отказаться от вакцинации детей, тем самым подвергая их риску заражения инфекционными заболеваниями.