Овчинский: В Москве разработали систему автоматизированного планирования производства

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Столичная компания «МосИТЛаб» представила систему для эффективно планирования загрузки производственных мощностей. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Технология была представлена на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», проходящей с 24 по 26 апреля в Узбекистане.

Московские промышленники продолжают активно масштабировать производственные площадки и оптимизировать их с помощью современных IT-технологий.

— Столичная компания, входящая в группу компаний крупного производителя кабельной продукции «Москабельмет», разработала технологию, основанную на нейронных сетях. Она помогает сокращать время исполнения заказов и эффективно загружать оборудование. Разработка может быть внедрена на заводах разного профиля, а недавно она вошла в реестр «Банк технологий», где представлены отечественные высокотехнологичные решения, — рассказал Владислав Овчинский.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики

В столичном сервисе «Банк технологий» промпредприятия города могут найти новейшие технологические решения для своих производственных площадок.

Глава ведомства добавил, что новая IT-система не только собирает и анализирует данные производства, но и позволяет наиболее эффективно использовать ресурсы предприятия, минимизировать потери времени за счет расчета оптимальной последовательности операций, быстро создавать планы, контролировать параметры производства и исполнения заказов.

В первую очередь она актуальна для заводов с обширной номенклатурой продукции, большим количеством стадий технологического процесса и разнообразием используемых материалов и полуфабрикатов.

Как отметили на предприятии, в начале 2023 года система была введена в эксплуатацию на производстве силового кабеля и уже показала свою эффективность — по результатам первого квартала 2023 года экономия производственных затрат от внедрения оценивается в 23 миллиона рублей. Таким образом, удалось на 17 процентов сократить постоянные издержки и на 21 процент среднее время исполнения заказа.