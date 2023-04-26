Многофункциональный комплекс с террасами на крыше появится в районе Отрадное

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Сигнальный проезд Карта всех событий

В рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Владыкино» планируется построить многофункциональный комплекс с террасами на крыше. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

— Многофункциональный комплекс построят в Сигнальном проезде на участке площадью 1,4 гектара в рамках проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Владыкино». Общая площадь объекта составит 85,5 тысячи квадратных метров, — рассказал он.

Нижнюю часть здания в пять–шесть этажей облицуют прозрачным стеклом, а над ним будут возвышаться четыре зеркальные 23-этажные башни. На крыше появятся зеленые террасы.

При этом фасады башен выполнят из обратнокрашенного стекла, чтобы скрыть от посторонних глаз жилые помещения. На первом этаже комплекса откроют кафе и магазины, передает официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты также построят новый офисный центр на юго-западе столицы. Как выяснилось, отличительной особенностью офисного центра станет эксплуатируемая кровля.