Андрей Бочкарев: На улице Обручева построят офисный центр с эксплуатируемой крышей

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, улица Обручева Карта всех событий

Специалисты построят офисный центр на юго-западе столицы. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На улице Обручева инвестор планирует построить 18-этажный многофункциональный офисный центр общей площадью 27 тысяч квадратных метров, — сказал он.

По словам заммэра, отличительной особенностью офисного центра станет эксплуатируемая кровля. В свою очередь председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева заявила, что на первом этаже здания разместятся холл, ресторан, кафе, различные магазины и помещения для персонала, на остальных — появятся офисы и другие сопутствующие помещения.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко рассказал, что столичные работники офисов в основном довольны качеством бизнес-центров. Согласно данным опроса, 85 процентов опрошенных довольны состоянием своих офисов, в то время как недовольными оказались только 11 процентов респондентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что в столице утвердили проект реорганизации части производственной зоны «Павелецкая», где построят современный жилой квартал для 1,6 тысячи человек. Кроме того, на территории планируется построить закрытый плавательный бассейн, торгово-офисные центры и объект общественного питания.

Также стало известно о строительстве крупного офисного центра рядом с ЖК «Западный порт». По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, офисы будут расположены со второго по 16-й этаж. На первом этаже здания установят банкоматы, обустроят столовую с обеденным залом на 115 мест и кафе с залом на 30 мест.