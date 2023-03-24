Сергей Собянин: Реорганизация части промзоны «Павелецкая» позволит создать около 550 рабочих мест

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице утвердили проект реорганизации части производственной зоны «Павелецкая», где построят современный жилой квартал для 1,6 тысячи человек. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Здесь появятся многоквартирные дома с подземными гаражами и объектами сферы услуг для переселения жителей по программе реновации, школа на 200 учеников, два детских сада на 200 и 175 детей, — рассказал глава города.

Кроме того, на территории планируется построить закрытый плавательный бассейн, торгово-офисные центры и объект общественного питания. Специалисты также отремонтируют дороги, установят разворотную площадку и конечную станцию для наземного транспорта.

Благодаря реализации проекта в городе появится порядка 550 новых рабочих мест, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В феврале в столице завершили реорганизацию части бывшей промышленной зоны «Братцево». В ходе работ специалисты построили семь жилых корпусов со всей необходимой инфраструктурой, открыли торговую галерею с предприятиями сферы услуг и благоустроили Головинский канал с набережной.