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Собянин рассказал о преображении части заброшенной промзоны «Братцево»

Араз Салехов
Город
Собянин рассказал о преображении части заброшенной промзоны «Братцево»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице завершили реорганизацию части бывшей промышленной зоны «Братцево». Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Заброшенный в 90-х годах участок стал новой точкой притяжения Головинского района, — поделился глава города.

В ходе работ специалисты построили семь жилых корпусов со всей необходимой инфраструктурой, открыли торговую галерею с предприятиями сферы услуг, благоустроили Головинский канал с набережной, создали более 1,5 тысячи рабочих мест, а также открыли технопарк, написал мэр в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

3 февраля Собянин сообщил, что в столице появятся девять современных промышленно-производственных комплексов и технопарков. В рамках данной инициативы с инвесторами были заключены соглашения на сумму порядка 25 миллиардов рублей на строительство.

В тот же день заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что участок бывшей промзоны «Черемушки» в районе Котловка в ЮЗАО будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ). Инвестиции в редевелопмент участка составят порядка 10 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для Москвы оценивается более чем в 90 миллионов рублей.

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