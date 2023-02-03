Сергей Собянин: Инвесторы построят в Москве девять современных промышленно-производственных комплексов и технопарков

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице появятся девять современных промышленно-производственных комплексов и технопарков.

— Специальная городская программа стимулирует застройщиков создавать не только жилье, но и места приложения труда: офисы, производства, социальные объекты, — сказал глава города.

1/4 Фото: Сайт Сергея Собянина 2/4 Фото: Сайт Сергея Собянина 3/4 Фото: Сайт Сергея Собянина 4/4 Фото: Сайт Сергея Собянина

В рамках данной инициативы с инвесторами были заключены соглашения на сумму порядка 25 миллиардов рублей на строительство. Так, в Северном административном округе к 2024 году появится технопарк на 600 новых рабочих мест. Общая площадь объекта составит 20,7 тысячи «квадратов».

При этом в ЮЗАО к 2025-му появится промпарк для производств разных отраслей на 1,8 тысячи рабочих мест. Кроме того, в Новой Москве к 2024–2026 годам будут возведены три промышленно-производственных комплекса на 4,6 тысячи рабочих мест, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого Собянин рассказал, что специалисты проведут комплексное развитие участка бывшей промзоны «Южное Очаково», по окончании работ в городе появится свыше 2,1 тысячи рабочих мест.