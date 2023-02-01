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Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии еще одного участка бывшей промзоны «Южное Очаково»

Александр Афонин
Город
Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии еще одного участка бывшей промзоны «Южное Очаково»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Западный административный округ, район Очаково-Матвеевское Карта всех событий

Специалисты проведут комплексное развитие участка бывшей промышленной зоны «Южное Очаково», по окончании работ в городе появится свыше 2,1 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 1 февраля.

— Приняли решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Южное Очаково», территория 3. Он расположен на западе Москвы между проспектом Генерала Дорохова, МКАД и рекой Навершкой. Его площадь — 5,21 гектара, — сказал он.

В процессе работ планируется строительство высокотехнологических производств, новых офисов, магазинов и так далее. В завершение развития участка в столице будет организовано более 2,1 тысячи рабочих мест.

В своем Telegram-канале Собянин отметил, что сегодня в Москве проводится активная работа по 25 проектам комплексного развития территорий. Общая площадь реорганизуемых участков составляет более 366 гектаров. Для реализации задумок инвестиции в проекты составили около 705 миллиардов рублей.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в рамках проекта комплексного развития территорий в столице появится 87 тысяч новых рабочих мест, современные промышленные предприятия и технопарки. Общая площадь зданий составит 1,8 миллиона квадратных метров.

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