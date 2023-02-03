Ефимов: Участок бывшей промзоны в Котловке реорганизуют по программе КРТ

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Москва, Юго-Западный административный округ, район Котловка Карта всех событий

Участок бывшей промзоны «Черемушки» в районе Котловка в ЮЗАО будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 3 февраля.

— В ходе комплексного развития на территории бывшей промзоны «Черемушки» общей площадью более трех гектаров построят современный квартал с жилыми домами и социальными объектами. В результате в районе Котловка появится 270 новых рабочих мест, — сказал представитель мэрии.

Инвестиции в редевелопмент участка составят порядка 10 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для Москвы оценивается более чем в 90 миллионов рублей.

В свою очередь министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на участке предусмотрено размещение 95,5 тысячи «квадратов» современной жилой застройки, которая будет полностью передана под заселение по программе реновации.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что на улице Кетчерской проведут комплексное развитие трех неэффективно используемых территорий площадью около 19 гектаров. Суммарный объем инвестиций в реорганизацию площадок оценивается почти в 58 миллиардов рублей.