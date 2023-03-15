Андрей Бочкарев: 17-этажный офисный центр появится в районе Филевский Парк

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Москва, Заречная улица Карта всех событий

На территории Филевского парка появится крупный офисный центр рядом с ЖК «Западный порт». Об этом в среду, 15 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках создания нового городского общественно-делового района за пределами Садового кольца — так называемого «Большого Сити» — девелопер планирует возвести современный офисный центр на берегу Москвы-реки. Площадь 17-этажного здания составит около 40,4 тысяч квадратных метров, — рассказал он.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, офисы будут расположены со 2 по 16 этаж. На первом этаже здания установят банкоматы, обустроят столовую с обеденным залом на 115 мест и кафе с залом на 30 мест.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что благодаря реализации проекта в городе появится 1400 новых рабочих мест.

Недавно городские власти заключили с правообладателями земельных участков договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории на улице Новой Ипатовке, владение 23а. Инвесторы построят в районе Коптево общественно-деловую, социальную и жилую недвижимость.