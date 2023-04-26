Около 100 раритетов представили школьные музеи в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 25 апреля открылась выставка «Великие битвы ради Победы», в экспозицию вошло около 100 раритетов из коллекций школьных музеев Москвы и Курской области. Об этом в среду, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба музея.

— В преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной школьные музеи Москвы, Курска и Железногорска Курской области представили свои уникальные раритеты. Экспозиция посвящена не только бойцам и командирам Красной армии, но и подвигу женщин и детей, на чью долю выпала война, — рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Так, посетители выставки увидят обмундирование и оружие бойцов Красной армии, их документы, фотографии, личные вещи, награды и фронтовые письма. Значительная часть предметов была найдена поисковыми отрядами школ во время экспедиций по местам боев.

Также среди экспонатов представлено много предметов окопного быта: алюминиевая ложка, самодельная помада, консервы, самодельная терка, складная вилка-ложка и даже бигуди из гильз.

Кроме того, в Музее Победы состоялось открытие выставки, посвященной маршалу Советского Союза Семену Буденному. Экспозиция приурочена к 140-летию со дня рождения великого полководца.