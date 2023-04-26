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Врач Дорофеева пояснила, какие проблемы со зрением чаще всего возникают у офисных работников

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Дорофеева пояснила, какие проблемы со зрением чаще всего возникают у офисных работников
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Чаще всего офисные работники страдают от синдрома «сухого глаза», так как в течение дня долгое время сидят перед компьютерными мониторами. Об этом рассказала офтальмолог ФГБУ ОБП Управления делами президента Яна Дорофеева.

Кроме того, синдром «сухого глаза» возникает из-за длительного пребывания в помещении с искусственной вентиляцией.

По словам эксперта, отопительные приборы и кондиционеры высушивают воздух, из-за чего слизистая пленка недостаточно эффективно защищает и увлажняет конъюнктиву и роговицу глаза. В результате возникает сухость, покраснение. Может появиться ощущение, что в глаз попала соринка.

Дорофеева порекомендовала делать короткие перерывы раз в час, чтобы обеспечить расслабление мышцы, отвечающей за аккомодацию, иначе зрение может ухудшиться, передает Life.ru.

В свою очередь офтальмолог Екатерина Тебина добавила, что «мушки» перед глазами могут появиться из-за изменения стекловидного тела, что указывает на разрыв или отслойку сетчатки, передает Nation news.

Врач-офтальмолог Светлана Миргородская рассказала, какие заболевания глаз «помолодели». Теперь часто у молодых людей диагностируют пресбиопию, катаракту, глаукому.

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