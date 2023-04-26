Где и как устроить пикник в Москве

Проще, чем кажется: как устроить пикник в Москве
Сюжет:Проще, чем кажется
Период майских праздников в России не обходится без пикников. Москвичи охотно едут в парки на шашлыки, однако стоит помнить, что отдыхать таким образом можно только в специально отведенных местах. Как найти место для пикника, где можно жарить шашлык и за что могут оштрафовать в парке — в материале «Вечерней Москвы».
Где можно устроить пикник:
— В городских парках и скверах, в специальных пикниковых зонах.
Что нельзя делать во время пикника в таких местах:
— Заезжать на территорию на автомобиле или мотоцикле;
— Выгуливать собак без поводка и в границах заповедных участков;
— Повреждать деревья и кустарники, сажать что-либо, собирать растения;
— Разорять гнезда и норы животных, беспокоить их, ловить или уничтожать;
— Приносить с собой оружие, рогатки, сачки и другие орудия отстрела или отлова животных.
За что могут оштрафовать:
— Разжигание костров и использование мангала вне специально оборудованных пикниковых точек;
— Поджог хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;
— Распитие алкоголя и нахождение в парке в нетрезвом состоянии;
— Употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.