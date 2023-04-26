Где и как устроить пикник в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Период майских праздников в России не обходится без пикников. Москвичи охотно едут в парки на шашлыки, однако стоит помнить, что отдыхать таким образом можно только в специально отведенных местах. Как найти место для пикника, где можно жарить шашлык и за что могут оштрафовать в парке — в материале «Вечерней Москвы».

Где можно устроить пикник:

— В городских парках и скверах, в специальных пикниковых зонах.

Что нельзя делать во время пикника в таких местах:

— Заезжать на территорию на автомобиле или мотоцикле;

— Выгуливать собак без поводка и в границах заповедных участков;

— Повреждать деревья и кустарники, сажать что-либо, собирать растения;

— Разорять гнезда и норы животных, беспокоить их, ловить или уничтожать;

— Приносить с собой оружие, рогатки, сачки и другие орудия отстрела или отлова животных.

За что могут оштрафовать:

— Разжигание костров и использование мангала вне специально оборудованных пикниковых точек;

— Поджог хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;

— Распитие алкоголя и нахождение в парке в нетрезвом состоянии;

— Употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.