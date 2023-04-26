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Приметы и советы

Врач Савельева рассказала, кому можно делать прививку от клещей

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Савельева рассказала, кому можно делать прививку от клещей
Фото: shutterstock

Вакцинация от клещевого энцефалита показана клинически здоровым людям и детям с 12 месяцев, которые проживают на потенциально опасной по распространению клещевого энцефалита территории. Об этом рассказала врач-терапевт Олеся Савельева.

Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр у терапевта. Без справки от терапевта в большинстве случаев в прививке отказывают.

Не стоит делать прививку в период обострения хронических заболеваний, простуды, сильных аллергических реакций. Врач добавила, что вакцинироваться можно только в учреждениях, имеющих лицензию на этот вид деятельности. Она подчеркнула, что если человек сделал все три прививки, он получает иммунитет на три года, передает РИАМО.

В свою очередь врач Евгения Симоненко добавила, что если клещ присосался к коже человека, то его нужно снять как можно раньше, дабы уменьшить вероятность попадания возбудителей инфекций в рану, передает Царьград.

Ранней весной в столичном регионе начинается период активности клещей. Как защититься от клещей, что делать при укусе и куда обращаться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.

Врачи Вакцинация Клещи
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