Врач Савельева рассказала, кому можно делать прививку от клещей

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Вакцинация от клещевого энцефалита показана клинически здоровым людям и детям с 12 месяцев, которые проживают на потенциально опасной по распространению клещевого энцефалита территории. Об этом рассказала врач-терапевт Олеся Савельева.

Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр у терапевта. Без справки от терапевта в большинстве случаев в прививке отказывают.

Не стоит делать прививку в период обострения хронических заболеваний, простуды, сильных аллергических реакций. Врач добавила, что вакцинироваться можно только в учреждениях, имеющих лицензию на этот вид деятельности. Она подчеркнула, что если человек сделал все три прививки, он получает иммунитет на три года, передает РИАМО.

В свою очередь врач Евгения Симоненко добавила, что если клещ присосался к коже человека, то его нужно снять как можно раньше, дабы уменьшить вероятность попадания возбудителей инфекций в рану, передает Царьград.

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