В Московской торгово-промышленной палате школьникам рассказали о работе журналистов

Фото: Никита Залунин/пресс-служба МТПП

Во вторник в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) прошла пресс-конференция, которую подготовили учащиеся предпрофессиональных классов в предпринимательской, информационно-технологической и медийной сферах, которые обучаются в Школе № 56 имени академика В. А. Легасова. Они задали свои вопросы представителям столичного медиасообщества. В мероприятии приняла участие заместитель главного редактора по продвижению и коммуникациям газеты «Вечерняя Москва» Яна Портнова, которая рассказала школьникам о деятельности компании.

Ребятам — участникам этой конференции было интересно абсолютно все: как делается газета, как работает редакция, каковы критерии отбора информации и как она проверяется на достоверность. Также их интересовала дальнейшая судьба бумажных изданий на фоне стремительного развития электронных СМИ.

По словам Яны Портновой, говорить о том, что газеты, как и книги, уходят в прошлое, неуместно.

— Этот формат будет жить и дальше. У него всегда будет свой читатель, которому важны в первую очередь живые ощущения и эмоции от прочтения газеты, — уверенно заявила она.

Также Яна Портнова подробно рассказала участникам мероприятия о деятельности редакции «Вечерней Москвы», которая в этом году отмечает свой 100-летний юбилей.

— Сегодня «Вечерняя Москва» — это мультимедийный холдинг, который не только выпускает полюбившиеся всем печатные издания, но и обладает собственной телестудией, медиацентром, новостным порталом vm.ru и занимается подготовкой будущих журналистов. В рамках школы-студии юного журналиста «Новый фейерверк» наши ребята учатся профессиональным журналистским навыкам, делают свои первые шаги в репортерской деятельности, — отметила она.

На конференции также присутствовали представители Департамента образования науки и города Москвы, школы № 56, МТПП, а также компании — производителя отечественного софта. В рамках конференции эксперты обсудили тенденции в сфере подготовки будущих кадров, рассказали школьникам, какими качествами надо обладать для того, чтобы связать себя с той или иной специальностью.

— Работа с молодежью всегда велась и будет вестись, но такая работа должна быть разноплановой. МТПП взяла на себя важную роль и стала такой площадкой, на которой воспитываются будущие кадры как для госслужбы, так и для бизнеса — он сейчас остро нуждается в подобных специалистах. На данный момент для каждого работодателя весьма важно принять к себе в компанию человека с опытом и практическими навыками. Ученики школ их получают как раз благодаря такому сотрудничеству, — рассказал президент МТПП Владимир Платонов.

В конце конференции руководитель PR-службы Департамента образования и науки города Москвы Наталья Цымбаленко и директор Департамента информационной политики МТПП Николай Фигуровский подвели итоги мероприятия.

— Эту конференцию подготовили ученики школы № 56. Они отлично справились с поставленной задачей. Видно, что сильно постарались и хотели прочувствовать всю специфику этого процесса. Я уверен, что каждый из них выберет верный путь в медийной сфере и обязательно проявит свой талант, — отметил Николай Фигуровский.