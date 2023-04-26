Легкость и удобство: пять самых модных трендов обуви весны и лета 2023 года

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Дизайнер Аника Керимова рассказала «Вечерней Москве», какой обувью стоит разнообразить свой гардероб в конце весны и начале лета 2023 года.

Классические кроссовки

Классические кроссовки белого или черного цвета — это в первую очередь удобство, поскольку они имеют мягкую подошву, которая обеспечивает амортизацию и комфорт при ходьбе. В отличие от ультрамодных ярких моделей разных форм, цветов и габаритов, они не выходят из моды и являются долгосрочным вложением в гардероб, а также они универсальны, уместны в любых ситуациях и дополняют любой наряд благодаря простому и элегантному дизайну.

Туфли на небольшом каблуке

Такие туфли выглядят женственно и элегантно, что делает их подходящими для различных повседневных и формальных событий. Небольшой каблук обеспечивает дополнительную поддержку для стопы и уменьшает нагрузку на ноги и спину, так что их можно носить в течение длительного времени без чувства усталости. Они универсальны и могут сочетаться с различными нарядами. На рынке представлено множество различных моделей и дизайнов туфель на небольшом каблуке, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант в соответствии с индивидуальными потребностями и предпочтениями.

Кожаные ботинки

Это незаменимое и долгосрочное вложение в гардероб, поскольку качественные кожаные ботинки изготавливаются из прочного материала, что делает их долговечными и устойчивыми к износу. Иногда их трудно разнашивать, но затем, как правило, носить их становится так же легко, как кеды. Кожа мягкая и гибкая, что обеспечивает комфорт и удобство при ношении ботинок. Кожаные ботинки выглядят стильно и элегантно, что делает их подходящими для различных ситуаций и стилей — они удачно дополнят как джинсы, так и струящееся весеннее платье. Ранней зимой ботинки отлично защищают ноги от холода и влаги.

Лоферы

Незаменимый поздней весной и самый актуальный последние несколько сезонов вид обуви. Лоферы — это легкие и удобные туфли без шнуровки, которые имеют ряд преимуществ. В первую очередь важно отметить, что лоферы очень удобны и комфортны благодаря своей мягкой подошве и отсутствию шнуровки. Лоферы выглядят стильно и элегантно, что делает их подходящими для различных ситуаций и стилей. Лоферы легко чистить и ухаживать за ними, что делает их практичными для повседневного использования.

Сапоги

Сапоги — это неотъемлемая часть осенне-зимнего гардероба, а зима, как известно, окончательно покидает нас только к середине апреля. В этом сезоне наиболее актуальны ботфорты: это высокие сапоги, которые поднимаются выше колена. Они могут быть как плотно облегающими ногу, так и свободными. Они обычно выполнены из кожи или замши и могут иметь высокий каблук. Также вошли в моду сапоги на шнуровке на передней части, которая позволяет регулировать посадку на ноге. Они могут быть как высокими, так и низкими и часто имеют толстую подошву.