Драка у хостела на востоке Москвы закончилась стрельбой

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Москва, Измайловский бульвар Карта всех событий

На востоке столицы у одного из хостелов произошла драка, которая закончилась стрельбой из травматического пистолета. Об этом стало известно в среду, 26 апреля.

Инцидент произошел ранним утром 25 апреля рядом с хостелом на Измайловском бульваре. 20-летний молодой человек подрался с неизвестным мужчиной и ударил его. После этого оппонент встал, достал травматический пистолет и три раза выстрелил в молодого человека.

Пострадавшего госпитализировали с ранами груди, легкого и руки. Как сообщил РЕН ТВ, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Другая стрельба произошла на посту дорожно-патрульной службы между Ингушетией и Северной Осетией. В результате ранили двоих сотрудников полиции.