Экс-солистка Большого театра Анна Бондаревская умерла в возрасте 36 лет

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Бывшая солистка оперы Большого театра Анна Бондаревская скончалась на 37-м году жизни. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе театра.

— Руководство и коллектив Большого театра с глубоким прискорбием сообщают, что 22 апреля 2023 года скончалась солистка оперной труппы Большого театра Анна Сергеевна Бондаревская, и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной, — говорится в сообщении.

Причина смерти оперной певицы не уточняется.

Анна Бондаревская родилась в Москве. В 2010-м она окончила Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, а в 2014 году — Колледж музыкально-театрального искусства № 61 им. Г. П. Вишневской.

С 2016 по 2021 год артистка солировала в оперной труппе Большого театра. За годы службы в театре Бондаревская приняла участие в девяти постановках Большого. Также она принимала участие в Международном фестивале Мстислава Ростроповича в Санкт-Петербурге.

В 2013 году Бондаревская стала лауреатом I степени Московского открытого молодежного конкурса академического сольного пения «Посвящается Шаляпину».