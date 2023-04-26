Бобров: Почти 100 земельных участков освободили от незаконных построек в ЮВАО

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Госинспекция по недвижимости подвела итоги работы в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) столицы в первом квартале текущего года. За это время специалисты ведомства ликвидировали более 25 тысяч «квадратов» самостроя и освободили 96 земельных участков. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

— Мы продолжаем работу по пресечению и демонтажу самостроя. В ЮВАО за отчетный период специалисты выявили 109 земельных участков, на которых размещены объекты с признаками самовольного строительства. В результате ликвидировано 25,3 тысячи квадратных метров самостроя, — отметил Бобров.

С января по март в ЮВАО также выявили 200 фактов нарушений при использовании объектов недвижимости. Почти 77 процентов из них составили нарушения в области землепользования, остальные — нарушения при использовании объектов нежилого фонда, находящегося в собственности столицы.

Кроме того, за первый квартал на территории ЮВАО специалисты Госинспекции по недвижимости зафиксировали 10 объектов в ненадлежащем состоянии. При этом 11 аварийных объектов, в том числе из ранее выявленных, были демонтированы, еще два здания восстановлены.

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