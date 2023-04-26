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Disney подал в суд на губернатора Флориды Десантиса из-за административного давления

Евгений Жуков
В мире
Disney подал в суд на губернатора Флориды Десантиса из-за административного давления
Фото: shutterstock

Американская компания Walt Disney Co. решила подать в суд на губернатора штата Флорида Рона Десантиса, посчитав, что он применил административный ресурс против компании за выражение «непопулярной политической позиции». Об этом стало известно в среду, 26 апреля.

Сообщается, что власти Флориды лишили парк развлечений «Диснейленд» фактической автономии, а затем аннулировали контракты на развитие бизнеса. В компании посчитали, что это связано с ее позицией не поддерживать введение в школах ограничений на темы сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

В Disney добавили, что им пришлось обратиться в суд, чтобы защитить своих сотрудников, гостей и местных партнеров от «кампании с использованием властных полномочий» за выражение политической позиции, передает CNN.

Всемирно известную компанию Walt Disney ждут непростые времена. Генеральный директор Роберт Айгер объявил, что скоро начнется массовое сокращение сотрудников, счет уволенным пойдет на тысячи. По его словам, сокращения могут пройти в три этапа.

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