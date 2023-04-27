Фото: Из личного архива Скотта Риттера

Экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Россия уже очень скоро аннулирует контракты, которые Украина заключает с американскими компаниями в условиях конфликта. Он выразил уверенность, что и сами киевские власти не смогут просуществовать долго.

— Украинское правительство не будет существовать к моменту, когда конфликт закончится, — заявил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Так Риттер отреагировал на вопрос о том, сохранят ли инвестиционные гиганты, как BlackRock, контракты на восстановление Украины после завершения боевых действий. Американский военный считает, что Россия ни при каких условиях не примет на себя долги и контракты, заключенные с нелегитимными властями Украины.

Стоит отметить, что сама компания BlackRock не скрывает своего отношения к происходящему на Украине. Ее представители говорят, что все это «прекрасная возможность» превратить Украину в «оплот капитализма», а также «хороший экономический стимул для реальных доходов и реальных инвестиций».

Риттер также уверен, что РФ сможет победить Украину без применения ядерного оружия и полной мобилизации в стране противника. Журналист спросил его, может ли Россия применить ядерное оружие в ответ на полную мобилизацию на Украине. Военный ответил отицательно, добавил, что не понимает, почему многие пока не успели это осознать. Риттер считает, что украинское командование не сможет увеличить численность армии из-за недостатка амуниции.