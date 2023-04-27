Выбор есть всегда: психолог Василькова рассказала, как справляться с завистью

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Как правило, зависть возникает тогда, когда человек чувствует, что у других людей есть то, чего нет у него, а он хотел бы иметь то же самое. Для кого-то зависть — это своего рода мотивация, так как она побуждает достигать большего и лучшего. Но чаще всего зависть становится причиной негативных эмоциональных реакций. Как быть, если вы столкнулись с завистью к себе или завидуете сами, рассказала «Вечерней Москве» эксперт по коммуникациям, психолог Таня Василькова.

Зависть приводит к недовольству собой и своей жизнью и может стать поводом для развития конфликтных ситуаций и депрессии. Ведь когда мы кому-то завидуем, то воспринимаем человека в качестве конкурента, а совсем не как друга или коллегу. Мы можем начать критиковать этого человека или даже попытаться нанести ему какой-то вред своими словами или действиями.

Впервые чувство зависти возникает в детстве, когда родители начинают с кем-то сравнивать свое чадо: «Вон как другой ребенок умеет, а ты?».

Взрослый человек имеет возможность выбирать: завидовать или радоваться. Например, в ситуации, когда ваша подруга купила машину, есть два варианта реакции:

«Вот гадина, ну понятно, у нее денег куча, она на новенькой машине гоняет, а я бедная, я на метро езжу»;

«Умничка! И как это у нее получается? Что хочет, то имеет? Буду учиться у подруги!».

На одну и ту же историю можно реагировать по-разному: завидовать и злиться или восхищаться и учиться.

Что делать, если завидуют вам? Здесь тоже есть два варианта:

осуждение

Можно осудить завистника, обидеться на него, не общаться с ним, защититься от него: «Ты плохой человек, ты просто завидуешь».

поддержка

А можно поддержать, вдохновить, позволить ему поверить в себя и поделиться своим опытом: «Тебе тоже так хочется? Это классная мечта, от всей души желаю тебе этого. У тебя все получится, я с радостью расскажу тебе, как это вышло у меня».

Если у вас есть дети, то не стоит с кем-то сравнивать ребенка, лучше отмечать хорошее, например: «Сынок, смотри, какой у тебя прогресс, раньше ты уроки делал два часа, а сегодня за 30 минут справился!».

Когда родители перестанут сравнивать детей с другими или с собой, тогда чувство зависти вообще исчезнет.