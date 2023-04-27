Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Овчинский: В городе начали использовать банкоматы московского производства

Полина Французова
Город
Овчинский: В городе начали использовать банкоматы московского производства
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Одна из крупнейших кредитных организаций — Банк ВТБ — начала пилотную эксплуатацию банкоматов с функцией рециркуляции наличных, произведенных московской компанией САГА. Устройства установлены в пяти точках столичного региона. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Новые банкоматы полностью адаптированы к работе с банкнотами Банка России нового образца, имеют повышенные антивандальные характеристики и небольшие габариты при аналогичном функционале и лучших параметрах взломостойкости, — сообщил Владислав Овчинский.

Овчинский: В городе начали использовать банкоматы московского производства Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Глава ведомства добавил, что разработанные столичным производителем современные банкоматы с функцией рециркуляции наличных не уступают по характеристикам аналогичному оборудованию иностранных производителей.

Банк ВТБ первый, кто начал опытно-промышленную эксплуатацию пяти пилотных устройств. Их установили в апреле в Московском регионе.

В 2022 году банкомат был внесен в реестр отечественного оборудования Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Кроме того, в начале 2023 года он успешно прошел комплексное тестирование Центробанка РФ.

Сертификат позволит закупать и использовать аппарат во всех финансово-кредитных учреждениях страны.

Банкоматы Владислав Овчинский Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте