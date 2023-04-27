Овчинский: В городе начали использовать банкоматы московского производства

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Одна из крупнейших кредитных организаций — Банк ВТБ — начала пилотную эксплуатацию банкоматов с функцией рециркуляции наличных, произведенных московской компанией САГА. Устройства установлены в пяти точках столичного региона. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Новые банкоматы полностью адаптированы к работе с банкнотами Банка России нового образца, имеют повышенные антивандальные характеристики и небольшие габариты при аналогичном функционале и лучших параметрах взломостойкости, — сообщил Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Глава ведомства добавил, что разработанные столичным производителем современные банкоматы с функцией рециркуляции наличных не уступают по характеристикам аналогичному оборудованию иностранных производителей.

Банк ВТБ первый, кто начал опытно-промышленную эксплуатацию пяти пилотных устройств. Их установили в апреле в Московском регионе.

В 2022 году банкомат был внесен в реестр отечественного оборудования Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Кроме того, в начале 2023 года он успешно прошел комплексное тестирование Центробанка РФ.

Сертификат позволит закупать и использовать аппарат во всех финансово-кредитных учреждениях страны.