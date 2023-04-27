Эксперт Туманов рассказал, что нужно сделать первым делом на даче в майские праздники

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Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, как привести дачный участок в порядок на майских праздниках.

Он отметил, что дачный сезон начинается еще с конца марта. В этом время проводят обрезку деревьев, сейчас делать это уже поздно.

На майских праздниках стоит навести фитосанитарный порядок: убрать засохшие ветки, гнилые плоды. Также стоит провести обработку почвы.

Туманов добавил, что не стоит делать перекопку в саду, лучше провести культивацию, передает НСН.

В свою очередь товаровед Кира Макошина добавила, что многие уже спешат подготовить парники для высадки рассады. Большинство дачников предпочитают простые пленочные парники, передает ФАН.

Перед посадочной порой дачники возмущаются: все дорожает, что делать! «Вечерняя Москва» вместе с биологом Михаилом Красновым разбиралась в ценообразовании и возможностях сэкономить даже в самый сезон.