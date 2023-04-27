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Суд приговорил экс-помощницу бывшего вице-премьера РФ Алексееву к 12 годам колонии за взятку

Степан Жирнов
Происшествия
Суд приговорил экс-помощницу бывшего вице-премьера РФ Алексееву к 12 годам колонии за взятку
Фото: СК РФ

Замоскворецкий районный суд приговорил Анастасию Алексееву, экс-помощницу бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, к 12 годам колонии за взятки. Об этом стало известно в четверг, 27 апреля.

Суд признал ее виновной по статье «Получение взятки», уличив в двух эпизодах. Общая сумма незаконного гонорара составила примерно 5,8 миллиона рублей.

— По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом 75 миллионов рублей, — сообщили в суде.

При этом женщине запретили занимать государственные должности в течение 15 лет после освобождения, а также лишили ее медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Как сообщил ТАСС, другой фигурант уголовного дела, генеральный директор компании «Медполимерпром» Дмитрий Борисов, приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу на сумму 70 миллионов рублей. Его признали виновным в даче взятки в особо крупном размере.

Преступление было раскрыто в феврале 2020 года. Суду стало известно, что Алексеева в период с 2015 по 2016 год получила взятки в виде оплаченных путевок на Пхукет и Доминикану. Передача происходила при посредничестве гражданина США Джина Мирона Спектора, которого приговорили к четырем годам колонии строгого режима в 2021 году.

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