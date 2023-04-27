Незаконное строение автосервиса демонтировали в Войковском районе

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Москва, улица Клары Цеткин, 5 Карта всех событий

На севере Москвы после обращения местных жителей ликвидировали незаконное строение. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

По его словам, постройка по адресу ул. Клары Цеткин д. 5, площадь которой составляет 840 «квадратов», располагалась около жилых домов. Она доставляла неудобства живущим рядом москвичам.

— Они обратились в инспекцию с просьбой проверить законность объекта. Специалисты ведомства установили, что данный участок не предоставлялся под эксплуатацию автотехнического комплекса, также отсутствовала разрешительная документация на строительство. Таким образом, объект был возведен с нарушением законодательства и подлежал демонтажу, — рассказал Бобров.

Специалисты уже демонтировали незаконную постройку.

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