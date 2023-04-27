Депутаты Госдумы подготовили проект об отсрочке от призыва для отцов детей-инвалидов

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Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу россиянам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 27 апреля, в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Предлагаемые изменения вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно инициативе, предлагается предоставлять отсрочку от призыва на военную службу гражданам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Сейчас данный закон предусматривает отсрочку, если у гражданина ребенок-инвалид в возрасте до трех лет. Такое правило предусмотрено законодательством, чтобы отец мог обеспечивать семью, пока мать находится в декрете, говорится в документе.

В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу. Призывная кампания продлится три с половиной месяца и затронет почти 150 тысяч молодых людей. «Вечерняя Москва» собрала ответы на самые важные вопросы о весеннем призыве в армию 2023 года.