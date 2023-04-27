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Иномарка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Иномарка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе в Новой Москве
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, поселение Вороновское, деревня Ясенки Карта всех событий

В ТиНАО иномарка насмерть сбила женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 27 апреля.

По ее словам, трагедия произошла в деревне Ясенки. Водитель автомобиля Nissan не заметил 43-летнюю пешехода и сбил ее. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

По данному факту проводится процессуальная проверка. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует ее ход и результаты, а также выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Другое ДТП произошло на МКАД ранним утром в четверг, 27 апреля. Автомобиль врезался в стоящую машину. Инцидент попал на видео.

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