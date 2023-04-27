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Приметы и советы

Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде

Евгений Жуков
Общество
Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде
Фото: Unsplash

Шеф-редактора портала Sputnik Литва Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде. Об этом стало известно в четверг, 27 апреля.

Отмечается, что журналист освобожден до заседания суда, но все это время он будет находиться под надзором правоохранительных органов.

Он также должен оставаться дома с 23:00 до 07:00 и два раза в неделю отмечаться в полицейском участке, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и Sputnik Литва. 13 декабря 2022 года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, где и бал задержан. 5 января рижский суд заключил журналиста под стражу, а в середине месяца отказал ему в апелляции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 марта предложила вступиться за Касема главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю, который перед этим призвал российскую сторону освободить журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного по обвинению в шпионской деятельности.

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