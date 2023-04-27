Минфин предложил засекретить имущество России за рубежом

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Министерство финансов (Минфин) предлагает создать специальный засекреченный реестр российского зарубежного имущества. Соответствующий проект опубликовали в четверг, 27 апреля, на портале нормативно-правовых актов.

Согласно инициативе, Федеральному агентству по управлению государственным имуществом предлагается вести единый реестр зарубежной государственной собственности. Работа должна проводиться в соответствии с требованиями законодательства о государственной тайне.

— В случае засекречивания сведений о федеральном имуществе, учтенном в реестре, все сведения о нем и документы, подтверждающие эти сведения, подлежат исключению из реестра Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и возвращению правообладателю указанного имущества, — говорится в тексте проекта.

Кроме того, агентству предлагается проводить проверки использования и обеспечения сохранности имущества. Они могут быть как плановые, так и внеплановые.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. В частности, в случае изъятия российских активов или ограничения прав на них в качестве ответной меры вводится внешнее управление над имуществом недружественных стран, находящемся на территории России.

Временным управляющим в таком случае может быть назначено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.